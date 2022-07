Depois da noite mais quente, Reino Unido bate novo recorde de temperatura

O Reino Unido bateu esta terça-feira um novo recorde de temperatura depois de terem sido registados 40.2 graus Celsius na zona do Aeroporto de Heathrow, em Londres. Apesar do recorde, são esperadas temperaturas ainda mais elevadas durante a tarde.Na manhã desta terça-feira foram registados 39.1 graus Celsius em Surrey, o que quebrou o anterior recorde de 38.7 graus, alcançado em 2019.Segundo a Sky News, na tarde desta terça-feira as temperaturas deverão alcançar os 41 graus. O aviso de calor extremo colocou o país em alerta vermelho.A situação está a afetar os transportes, escolas e outros serviços num país pouco habituado para este tipo de temperaturas, onde muitos edifícios públicos, incluindo hospitais, não têm ar condicionado.O Metro de Londres está funcionar, mas com limitações devido às restrições de velocidade impostas nos transportes ferroviários pois o calor pode fazer o metal expandir, deformar e partir, aumentando o risco de descarrilamentos.

Porém, o calor levou o Supremo Tribunal britânico a suspender as visitas do público e a realizar audiências virtuais, enquanto o Museu Britânico planeia fechar mais cedo.

Ainda durante a noite, o Reino Unido bateu novos recordes com a noite mais quente de que há registo no país.