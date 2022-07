Reino Unido regista noite mais quente de sempre durante vaga de calor com temperaturas que ultrapassam os 40 graus

O Reino Unido registou esta segunda-feira a noite mais quente de que há registo. Durante esta terça-feira, o país prepara-se para bater novos recordes de temperaturas, com os termómetros a poderem atingir os 41 graus em algumas zonas de Inglaterra.Grande parte do Reino Unido está sob aviso de calor extremo, com temperaturas máximas mais elevadas que na Jamaica ou Maldivas, por exemplo.Durante esta madrugada, os termómetros atingiram provisoriamente 25,9 graus em Emley Moor, West Yorkshire, ultrapassando o histórico de maior valor da temperatura mais baixa diária, que chegou aos 23,9 graus em Brighton, em 1990, avança o jornal The Guardian.Durante a noite, em algumas zonas da Inglaterra as temperaturas não desceram abaixo dos 25 graus.