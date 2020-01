Depois de meses a ser fustigada pelos incêndios, chuva chega em força à Austrália

Depois de meses a ser fustigada pelos incêndios, a Austrália recebe as primeiras chuvas dos últimos meses. Fortes tempestades chegaram esta quarta-feira à tarde a Melbourne e atingiram Sydney na manhã desta quinta-feira.



De acordo com os meios de comunicação sociais internacionais, está previsto que a chuva chegue também ao estado australiano de Victoria e o oeste de Nova Gales do Sul - zonas muitos afetadas pelos fogos - já na segunda-feira.





Severe thunderstorms are developing over eastern Australia this afternoon, with warnings in place for heavy rain, damaging winds and large hail: https://t.co/8wizaCItft pic.twitter.com/e1Y8STr60w — Weatherzone (@weatherzone) January 16, 2020



"Chuva e tempestades vão começar a aumentar em Queensland, Nova Gales do Sul e Victoria a partir de quarta-feira e continuarão a afetar partes do leste da Austrália todos os dias, até pelo menos no início de cada semana que vem", avançou o sistema metereológico australiano.



A forte chuva que deverá atingir a Austrália nos próximos dias poderá colocar um ponto final nos fogos que estão a destruir uma zona com o tamanho aproximado de Portugal.



Pelo menos 28 pessoas morreram vítimas destes fogos.