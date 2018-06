Avião desaparece com dez pessoas a bordo no Quénia

Aparelho sobrevoava um parque nacional no sudoeste do país.

da companhia aérea Fly540

sobrevoava um parque nacional no sudoeste do Quénia quando perdeu o contato com a torre de controlo às 17h (15h em Lisboa) a 60 quilómetros do destino, segundo avançam os meios de comunicação locais.



"Confirmamos que temos um avião desaparecido, registado como 5Y-CAC de Kitale para Nairobi, operado pela FlySax", dizia parte do comunicado emitido pelo diretor-geral da Autoridade de Aviação Civil do Quénia.



Segundo o jornal The Standard, um cidadão americano está entre os passageiros.



"No momento, a East African Safari Air Express não tem conhecimento da localização ou condição da aeronave ou de seus ocupantes. Parentes próximos podem se reunir no Weston Hotel para obter mais informações", lê-se em publicação no Twitter da companhia aérea.



O jornal New York Post avança que já foi montada uma equipa de busca que começou a trabalhar assim que o avião desapareceu tendo sido suspensa durante a noite.



No entanto, as equipas de buscas foram prejudicadas pelo mau tempo, segundo avança uma publicação no Twitter de um canal de notícias local.





Signal from missing Fly540 with 10 on board located in Njambini area in #Aberdares, Kinangop. Search and rescue operations hampered by bad weather. Relatives and next of kin to convene at Weston Hotel ^CW pic.twitter.com/9J3lcQdvp0 — KBC Channel1 News (@KBCChannel1) 6 de junho de 2018



Esta manhã, há cerca de uma hora, os telemóveis das duas pilotos foram localizados em Nyandarua, na zona central do Quénia. Equipas de resgate da polícia já foram enviadas para o local.



