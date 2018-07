Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descoberta nova espécie de cobra com veneno mortal

Saliva tóxica poderá ser usada como fonte de proteína em medicamentos futuros.

Chama-se bandy-bandy e é a nova espécie de cobras venenosas descoberta por uma equipa de biólogos na Austrália.



Bryan Fry liderava a equipa de biólogos da Universidade de Queensland quando avistou a serpente que se encontrava à vista de todos perto da cidade de Weipa, extremo norte de Queensland.



"Bandy-bandy é uma cobra que se esconde, então ficamos surpreendidos ao encontrá-la num bloco de cimento perto do mar", explicou o investigador.



Após examinada, a equipa percebeu que se tratava de uma nova espécie, diferente no aspeto e geneticamente.



Esta é uma raça de cobra subterrânea, noturna, preta com anéis brancos, que normalmente se esconde debaixo de pedras e troncos e é exclusiva da Austrália.



Ser mordido por este animal pode ser fatal. Os sintomas típicos são dor localizada, inchaço no local da ferida e articulações circundantes, formigueiro e dormência das extremidades.



Atualmente, há cinco exemplares da espécie e os investigadores temem a sua extinção pois, na zona onde se encontram, há muita atividade mineira.



De acordo com a equipa, o veneno desta cobra poderá ser usado, no futuro, como fonte de proteína para novos medicamentos.