Descobertas duas múmias com mais de 4500 anos no Egito

Uma equipa de arqueólogos descobriu duas múmias com cerca de 4500 anos no Egito, perto das Pirâmides de Gizé. Os túmulos foram encontrados na zona de um antigo cemitério.



Os túmulos pertenciam a dois homens da alta patente, acredita-se que eram os padres do rei Khafre.



A notícia foi avançada em conferência de imprensa no passado sábado, o arqueólogo Zahi Hawass diz que esta se trata de uma descoberta "que remonta à quinta dinastia".



Foram ainda descobertas estátuas da mulher e filho de um dos sacerdotes.