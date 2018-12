Vídeo de casal a fazer sexo no topo de uma pirâmide escandaliza o Egito

Procuradoria-geral do país está a investigar as imagens.

A procuradoria-geral do Egito está a investigar um vídeo divulgado nas redes sociais que foi partilhado por um casal que se filmou em cenas de sexo no topo de uma pirâmide.O governo ordenou que as imagens fossem investigadas depois do homem e da mulher aparecerem no monumento, sem roupa, e aparentemente a fazer sexo.Este vídeo foi publicado por um fotógrafo dinamarquês, Andreas Hvid, segundo a agência de notícias estatal MENA.O jovem subiu ao topo do monumento com a amiga Josephine Sarah. No vídeo de três minutos é possível ver o casal a escalar a pirâmide durante a noite e depois de chegar ao topo a jovem começa a despir-se. No final do vídeo, aparecem totalmente nus e a ter relações sexuais.O dinamarquês partilha várias fotografias tiradas nas "alturas" no seu Instagram Recorde-se que não é a primeira vez que o governo do Egito se vê confrontado com situações destas. Em 2015 um alemão foi detido por subir a uma das pirâmides de Gizé sem autorização.