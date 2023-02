Arqueólogos egípcios e alemães encontraram mais de cem vasos no cemitério da cidade de Saqqara que estavam cheios com as substâncias usadas para embalsamar os mortos. Muitos destes recipientes contêm também instruções para embalsamar os corpos e sobre como preparar as múmias para a vida eterna.

Apesar de já terem sido analisados vários papiros de embalsamamento e restos de múmias, o complexo processo de mumificação que ocorria na civilização egípcia permanece sob grande mistério. Os investigadores sabiam que o processo era composto por cera de abelha, graxa obtida no Mar Morto, óleo de cedro proveniente do atual Líbano, óleo de pistáchio das terras persas e carbonato de sódio (que tanto era usado para salgar a carne como para conservar os cadáveres), no entanto não era conhecido quando e como cada um destas substâncias eram utilizadas.

