Descoberto um dos ancestrais mais antigos do Tiranossauro Rex. Saiba onde

Uma nova espécie de dinossauro, classificada pelos cientistas como um dos ancestrais mais antigos do Tiranossauro Rex, que viveu há cerca de 230 milhões de anos durante a ascensão da era dos dinossauros, foi descoberta no sul do Brasil.

O 'Erythrovenator jacuiensis', que os cientistas acreditam ser um trisavô do Tiranossauro Rex, também era um predador, mas menor, sendo classificado como um dos membros mais primitivos da linhagem dos terópodes, à qual pertencem outras espécies conhecidas, como o Velociraptor.

A descoberta foi obra do paleontólogo brasileiro Rodrigo Temp Müller, da Universidade Federal de Santa Maria, cujo estudo foi publicado recentemente no "Journal of South American Earth Sciences".