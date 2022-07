Descobertos sacos com restos mortais humanos em resort no México após ameaças de cartel de droga

As autoridades encontraram cinco sacos com restos mortais humanos num resort no México.A descoberta macabra foi feita este sábado em Manzanillo, no estado de Colima, perto da costa do Pacífico. A área foi isolada para as investigações e as malas onde foram descobertos os restos transportadas para o gabinete de Medicina Legal para as respetivas autópsias e identificações das vítimas.Esta não é, no entanto, a primeira vez que são descobertos restos mortais. No mesmo dia, e a uma distância de apenas uma hora de carro, foram encontrados outros dois sacos na Villa de Álvarez, dentro de um carro abandonado.Estes casos acontecem poucos dias depois de um cartel de droga ter sido deixadas várias mensagens ameaçadoras escritas em carros na região de Colima.