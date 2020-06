Desespero atinge famílias portuguesas em Paris

As dificuldades sentidas pela comunidade portuguesa em França, devido às condicionantes provocadas pela pandemia de Covid-19, motivaram uma campanha solidária que ontem teve lugar na grande Paris. Uma caravana percorreu a região para receber donativos essenciais como alimentos, roupas, máscaras e produtos de higiene.A iniciativa, da responsabilidade da Rádio Alfa, ‘a rádio portuguesa em França’, surgiu, tal como explicou ao CM Fernando Lopes, diretor-geral, após o conhecimento do "desespero das pessoas", muitas delas sem poderem trabalhar. "Só numa associação foram feitos, nos últimos tempos, pedidos por parte de 300 famílias. Um espaço da Santa Casa também recebeu inúmeras solicitações", destaca Fernando Lopes, que não tem dúvidas em alertar para "muitas centenas de famílias" com carências. E dá um exemplo explicativo: "Com as escolas abertas, muitas crianças tomavam as refeições nas cantinas. Devido à pandemia, que obrigou ao fecho das instalações, essas mesmas crianças começaram a passar por dificuldades", admite. Doações monetárias, alimentos como arroz, massa e farinha, produtos de higiene, máscaras e roupas foram ontem recolhidas em 34 pontos da região parisiense, alguns deles instalados em supermercados de portugueses, numa ação que mobilizou 180 voluntários,Na região de Paris vivem cerca de 600 mil portugueses.Cinemas e casinos reabrem amanhã em França, data a partir da qual são permitidos desportos em equipa. Para 11 de julho prevê-se a reabertura de estádios, com cinco mil espetadores.