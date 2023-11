Desflorestação na Amazónia caiu 42% de janeiro a julho

A desflorestação na Amazónia brasileira teve uma significativa redução nos primeiros sete meses deste ano, tendo caído 42% em relação a igual período do ano passado.A informação foi avançada em Brasília pela ministra do Ambiente, Marina Silva, fundamentada em dados recolhidos pelo Sistema Prodes, um projeto governamental que monitoriza a Amazónia em tempo real através de imagens de satélite.No citado período, de janeiro a julho, foram desflorestados em toda a área amazónica nove mil quilómetros quadrados. É uma devastação assustadora, mas corresponde à menor área destruída desde 2019, primeiro ano do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante o qual, e com o incentivo dele, a Amazónia sofreu uma invasão sem precedentes de agricultores, pecuaristas, pescadores e mineiros ilegais, que produziram uma devastação selvagem e inconsequente da floresta.Por isso mesmo, se os dados do Sistema Prodes analisados abarcarem os 12 meses tradicionais de monitorização, de Agosto de um ano a Julho do ano seguinte, a queda na desflorestação foi bem menor, somente metade, do registado nos primeiros sete meses deste ano.De acordo com Marina Silva, de Agosto de 2022 a Julho de 2023, a queda na desflorestação da Amazónia foi de somente 22,3%, porque nos últimos meses do governo de Jair Bolsonaro a ação dos invasores da floresta foi devastadora, exatamente por acreditarem que, mudando o governo, teriam mais dificuldades para cometer os seus crimes.Ainda de acordo com os dados avançados pela ministra e ativista ambiental, a redução na desflorestação da maior floresta tropical do mundo representou a preservação de 2593 quilómetros quadrados de área verde em relação ao período anterior.O estado do Amazonas, que costuma ser um dos campeões de devastação ambiental, neste período surpreendeu positivamente, sendo aquele onde ocorreu a maior queda na desflorestação, 64%, muito em função da ação intensa e contínua de fiscais do Ibama, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, cuja ação tinha sido extremamente limitada pelo antigo governo mas a quem Marina Silva deu novos poderes e meios e corresponderam.