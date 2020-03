Desinfetantes feitos na prisão e aulas online: o efeito coronavírus pelo mundo

Surto trava Fórmula 1

A revalidação do acordo que poderá manter a Fórmula 1 em São Paulo, no Brasil, está num impasse devido ao coronavírus. O prolongamento do acordo, que termina este ano, depende de negociações, disse o governador do estado à 'Folha'.

























































Vizinho da China fecha

Se antes entrar na Coreia do Norte era difícil, agora é impossível. O país, que faz fronteira com a China, encerrou fronteiras para travar o coronavírus e evitar uma crise de saúde pública, conta o francês 'Ouest France'.























































Airbus A380 em terra

A Qantas vai parar metade da frota de A380, o maior avião do Mundo, devido à quebra de reservas. O A380, escreve o 'Sydney Morning Herald' "é a espinha dorsal" da companhia australiana e é usado sobretudo nas ligações a Londres.





Confiança nos médicos

A Alemanha registou dois óbitos ontem na Renânia no Norte-Vestfália mas um representante dos médicos, Frank Ulrich, garantiu ao 'Die Welt' que a "prevenção, deteção e tratamento" no país deve acalmar os cidadãos.























































Lavar mãos é que é

O 'The Star', de Joanesburgo, na África do Sul, usou vídeos divertidos de lavagem das mãos nas redes Twitter e Tik Tok para explicar que esta regra básica de higiene é das mais eficazes no combate ao coronavírus.

Itália está de quarentena, a Alemanha registou as duas primeiras mortes esta segunda-feira e Madrid anunciou o fecho de escolas e universidades devido ao novo suto de coronavírus.A nova epidemia está a obrigar os governos e as autoridades a tomarem medidas de prevenção e contenção, com o isolamento de cidades, o cancelamento de eventos e até a criação de desinfetantes de mãos dentro de prisões.Descubra algumas das curiosidades sobre este vírus e como estão os Governos a lidar com a situação.O coronavírus pode ficar no ar pelo menos 30 minutos e viajar até 4,5 metros - além da "distância segura" indicada pelas autoridades de Saúde, revelam epidemiologistas da China citados pelo SCMP, de Hong Kong.O jornal "Corriere della Sera", de Milão, refere a operação de quarentena da China, de proporções sem precedentes, onde as "ordens" resultaram, em oposição ao fracasso dos "apelos à razoabilidade" feitos pelas autoridades de Itália.Traduzindo o título, trata-se de um desinfetante de mãos feito por prisioneiros de Nova Iorque, EUA, e é um esforço para travar o vírus e combater a especulação no preço daquele produto, disse ao 'New York Post' o governador Andrew Cuomo.As escolas do País Basco, em Espanha, fecharam e a questão colocou-se: "o que fazer para não interromper o programa curricular?". O Governo regional, diz o El Correio, pediu às escolas para avançar com aulas online.