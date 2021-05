Portugal em risco de ser atingido por destroços de foguetão chinês

Com quase 20 toneladas o foguetão chinês Longa Marcha CZ-5B, é um dos maiores pedaços de detritos espaciais a cair na Terra, sem uma direção pré-definida. A horas da sua reentrada na atmosfera os cientistas ainda não sabem exatamente onde irá cair, havendo uma vasta área, que inclui Portugal, onde é possível que tal aconteça.

A reentrada na atmosfera do foguetão que levou o primeiro módulo da estação espacial chinesa ao espaço, no mês passado, estava programada para este fim de semana. As estimativas indicam agora que o foguetão deve atingir a atmosfera terrestres na madrugada deste domingo, 9 de maio.





