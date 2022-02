Desvendar números é o novo desafio de ilusão ótica na internet

Uma ilusão óptica está a tornar-se viral na internet e a desafiar os internautas. A figura, enigmática, retrata uma espiral a preto e branco, com vários números que devem ser desvendados, dando a perceção de diferentes objetos e fundos.Para poder observar, é preciso olhar com atenção para os números que estão numa camada da imagem e as espirais, que estão noutra.As pessoas com elevados níveis de sensibilidade de contraste estão mais aptas para perceber a diferença entre os números e o fundo presentes na figura.Um pouco por todo o mundo, vários internautas já haviam sido desafiados por este enigma antes do mesmo se tornar viral no Twitter. Divergem, contudo, nas conclusões sobre o mistério. "Eu apenas identifiquei os números 528. Isto significa alguma coisa sobre a minha visão", partilhou uma internauta no Twitter. Já outro utilizador, que também foi posto à prova pelo mesmo desafio, referiu naquela rede social ter visto "528 com óculos e 45283 sem óculos".O desafio da ilusão óptica consiste em testar a sensibilidade de contraste individual ou habilidade para distinguir o objeto presente na imagem. Estes desafios são fundamentais em situações diárias como, por exemplo, quando se conduz com nevoeiro ou em locais com luminosidade reduzida. Ou quando o contraste entre objeto e fundo é diminuto.