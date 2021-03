Detetada nova variante "ultra-contagiosa" da Covid-19 na Papua-Nova Guiné

Kirsty Short, virologista da universidade de Queensland, alertou para a importância de interpretar estes novos dados.

Foi detetada uma nova variante "ultra-infecciosa" do coronavírus na Papua-Nova Guiné.Os casos foram identificados em dezenas de australianos que regressaram recentemente do país, segundo avança o jornal The Sun. As autoridades de saúde de Queensland mostraram-se preocupadas com as novas estirpes que podem tornar-se mais contagiosas.A sequenciação do genoma está a ser utilizada em todo o mundo como um método para detetar novas variantes da doença e ajudar a implementar testes em massa onde são necessários.A Papua-Nova-Guiné tem lutado contra o aumento de casos nas últimas semanas.