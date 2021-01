Detetado sinal das caixas negras de avião que se despenhou na Indonésia. Equipas retiram destroços e corpos do mar

Sriwijaya Air, voo SJ 182, de despenhou ao largo de Jacarta, Indonésia, já detetaram o sinal das caixas negras da aeronave. Mergulhadores estão a juntar esforços para a tentar encontrar, sublinhando o responsável da Comissão nacional de Segurança nos Transportes que se espera que a descoberta seja feita "em breve"."Já sabemos a posição das duas caixas negras e estamos com três equipas especializadas, com equipamento próprio, a trabalhar para as encontrar, na zona das Mil Ilhas, ao largo de Jacarta", precisou Soerjanto Tjahjon.O voo SJ 182, com destino a Pontianak, na Indonésia, deixou de emitir sinal após perder altitude, quatro minutos após ter descolado do aeroporto de Jacarta este sábado. Algumas horas depois foi confirmado que se tinha despenhado, com 62 pessoas a bordo, 12 tripulantes e 50 passageiros, entre os quais sete eram crianças e três eram bebés.Já foram retirados restor mortais e roupas de algumas vítimas, mas as autoridades relatam à CNN Indonesia dificuldades na identificação dos corpos, processo que já está a ser desenvolvido."Ainda não conseguimos identificar os corpos retirados do mar, em três sacos distintos. Mas vamos continuar os trabalhos. O primeiro passo inclui identificação por ADN, por impressão digital e por registos dentários. Na primeira fase procuramos correspondência destes três fatores, quando possível. Só depois procederemos à análise dos restos mortais por especialistas forenses, em autópsias que serão conduzidas no Hospital Kramat Jati", explicou Hery Wijatmoko, responsável pela identificação de vítimas do Hospital Forense Kramat Jati.