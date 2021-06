Detida mulher que provocou queda grave durante primeira etapa da Volta a França

A mulher, responsável por um dos piores acidentes da história da Volta a França em bicicleta, foi identificada e presa esta quarta-feira em Landerneau.



De acordo com a rádio francesa RTL, a suspeita foi identificada e colocada sob custódia policial na área da Bretanha, em França. Desconhece-se se a espetadora se terá entregado ou se foi detida após buscas da polícia.







Ainda no sábado, a organização da Volta a França anunciou que iria apresentar queixa contra a mulher na origem da queda ao quilómetro 46 da ligação entre Brest e Landerneau, que levou ao abandono imediato do alemão Jasha Sütterlin (DSM) e a várias mazelas entre os ciclistas envolvidos.



"Vamos apresentar queixa contra essa senhora, que se comportou verdadeiramente mal. Esforçamo-nos para que o espetáculo [da prova] não seja estragado por comportamentos inadmissíveis de uma parte ínfima dos espetadores", declarou então o diretor-adjunto do Tour, Pierre-Yves Thouault, à agência noticiosa France-Presse.



No domingo, a polícia de Finistère anunciou a abertura de uma investigação criminal por "lesões involuntárias com uma incapacidade inferior a três meses, por manifesta violação deliberada de uma obrigação de segurança ou prudência" e lançou um apelo por informações que pudessem ajudar a encontrar a espetadora.



A mulher, alegadamente de origem alemã, pode ser condenada a pagar uma multa até 1.500 euros, uma sanção que poderá ser agravada caso Jasha Sütterlin decida apresentar queixa.





Crazy crash at Tour De France 2021



A fan who was holding a message to her grandparents & grinning for the cameras took out most of the peloton with a cardboard sign ‍?? ‍?? #TDF2021 pic.twitter.com/OEZmiSjBE9