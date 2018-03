Detido chefe de seita que marcava escravas sexuais com as suas iniciais

Keith Raniere, da Nxivm, foi detido no México depois de ter fugido dos EUA.

Keith Raniere, de 57 anos, fundador da seita de autoajuda Nxivm, criada há 20 anos na cidade norte-americana de Albany, foi detido este domingo numa casa de luxo em Puerto Vallarta, no México, e deportado para os EUA.

"The Vanguard", como era conhecido Keith dentro da organização, está a ser acusado de tráfico sexual e trabalho forçado. De acordo com o El País, Keith chegava mesmo a marcar as mulheres na "região pélvica" com as suas iniciais, obrigando-as depois a ter relações sexuais.

A detenção foi feita pelos agentes do FBI no México em colaboração com as autoridades mexicanas.

O chefe da Nxivm vai ser presente a um tribunal do Texas esta terça-feira e poderá incorrer numa pena que pode ir dos 15 anos a prisão prepétua.

Esquema em pirâmide

Keith Raniere terá criado, em 2015, um grupo mais restrito dentro da seita Nxivm chamado DOS (Dominante sobre Submissa). Desse grupo faziam parte cerca de 20 mulheres divididas entre "escravas" e "amas", com quem Raniere é acusado de manter relações sexuais forçadas.

Tal como no Nxivm, Keith Raniere instaurou no DOS o esquema em pirâmide, contudo, segundo as mulheres que o denunciaram, neste grupo apenas Raniere estava no topo da pirâmide, enquanto a segunda fileira era composta pelos restantes membros.

Depois de entrarem para a sociedade secreta, muitas das vítimas eram marcadas na região pélvica com uma caneta cauterizadora (que queima) num processo que levava entre 20 a 30 minutos durante uma cerimónia que era filmada.

O grupo foi descoberto em outubro de 2017, quando uma das "escravas" decidiu sair da seita e contar tudo o que acontecia dentro do DOS. O The York Times investigou o grupo e publicou uma polémica reportagem sobre o caso.

Nessa altura, Keith Raniere terá ficado encurralado e fugiu para o México. Suspeita-se que se escondeu em Monterrey, onde a Nxivm tem um centro, contudo, o chefe mexicano da seita já fez um comunicado público onde garante que não se revê nas atitudes de Keith Raniere.

A verdade é que Keith Raniere liderava as oficinas de autoajuda da Nxivm desde 1998 e nunca foi expulso da seita.

A Nxivm tem cerca de 16 mil membros e está presente nos EUA, México, Canadá e América do Sul.