Detido homem suspeito de matar pais e irmão em Espanha

Autoridades encontraram dentro de casa os três cadáveres e o suspeito do crime.

10:28

Um homem de 44 anos foi detido na madrugada deste sábado pela Polícia Local de Alicante, em Espanha, por suspeitas de ser o autor da morte dos pais e do irmão, segundo avançam as autoridades locais.



O episódio de violência terá ocorrido pela 01h00 numa vivenda do bairro Juan XXIII de Alicante.



As autoridades encontraram dentro de casa os três cadáveres e o suspeito do crime, depois de terem recebido uma chamada para o 112 por volta da 01h40.



O suspeito, com cerca de 44 anos, matou a mãe de 69 anos, o pai de 71 e o irmão de 42.