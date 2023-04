Detido marido da ex-primeira-ministra da Escócia

Peter Murrell, de 58 anos, marido da antiga primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, foi levado sob custódia policial, esta quarta-feira de manhã. Foi detido no âmbito de uma investigação sobre as finanças do Partido Nacional Escocês, avança a agência Reuters.A polícia escocesa está a fazer buscas em "várias moradas como parte da investigação".A investigação policial está a analisar o que aconteceu a mais de 600 mil libras (cerca de 648 mil euros) angariadas por ativistas escoceses pró-independência em 2017 e que supostamente teriam sido usadas para gastos relacionados com essa questão, mas estavam em falta nas contas arquivadas do partido.