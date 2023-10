Detido por abusar da filha e oferecê-la para sexo em Madrid

A Polícia Nacional Espanhola deteve um homem, de 25 anos, por suspeitas de ter abusado sexualmente da filha, de um ano, e de a oferecer a terceiros para práticas sexuais, em Madrid, Espanha.Agentes da Unidade Central de Cibercrime dos Estados Unidos da América detetaram que o detido andava a divulgar imagens de exploração sexual de crianças nas redes sociais, informa o jornal El Mundo.A mãe da bebé também foi detida por manter conversas com o companheiro em que era trocada pornografia infantil.Quando as autoridades efetuaram buscas na casa do agressor, encontraram diversos vídeos explícitos do pai a abusar sexualmente da filha, bem como mensagens deste a oferecer a filha para sexo.Estas gravações foram divulgadas em diferentes plataformas online.O detido, que já tem antecedentes criminais pelo crime de pornografia infantil, ficou em prisão preventiva.