Padre sedava e gravava abusos sexuais a amigas durante viagens

A situação repetiu-se ao longo de vários anos em diferentes viagens.

Unidade de Família e Cuidado à Mulher conseguiu identificar cinco das vítimas que, quando confrontadas com o crime, afirmaram não saberem que tinham sofrido qualquer abuso sexual e não sabiam da existência das gravações. Em comunicado, citado pelo jornal espanhol, a Polícia Nacional refere que o padre "teria fornecido às vítimas algum tipo de substância que anulasse o seu estado de consciência para a prática das agressões sexuais".

Um padre de 34 anos da Diocese de Málaga foi detido pela Polícia Nacional de Espanha e aguarda julgamento em prisão preventiva por ter agredido sexualmente pelo menos cinco mulheres, suas amigas, durante viagens que fazia em grupo. O homem sedava as vítimas e gravava os abusos sexuais."Aproveitou-se do facto de ser um sacerdote para cometer os crimes", disseram fontes policiais, citadas pelo El País.O homem, que foi detido a 11 de setembro antes de realizar uma missa, está acusado de quatro crimes de agressão sexual sob submissão química e cinco crimes contra a privacidade. Mas as autoridades não descartam a possibilidade de haver mais vítimas, principalmente em Málaga, Madrid ou Córdoba.Quem denunciou o padre foi a companheira, com quem vivia em Melilla. A mulher apresento queixa às autoridades em julho após ter encontrado no apartamento um disco rígido com fotografias e vídeos nos quais o padre