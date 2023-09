No quarto do hotel onde dormia o espanhol, a polícia encontrou logo, no ralo da banheira, vestígios de gordura, cabelo e de um lenço de papel ensanguentado. Agora, depois da autópsia, ficou claro que, ao contrário do que disse o assassino confesso, não terá sido o golpe de uma faca no peito a fazer tombar o cirurgião plástico colombiano, durante uma luta corpo a corpo, naquele hotel numa das ilhas mais concorridas da Tailândia, mas sim um valente soco no peito.









