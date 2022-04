Detido suspeito de tiroteio que fez mais de 20 feridos no metro de Brooklyn, em Nova Iorque

O homem suspeito do ataque ao metro de Brooklyn, em Nova Iorque, foi detido esta quarta-feira à tarde, avança a ABC News.O tiroteio levado a cabo por Frank James fez 23 feridos, dos quais 10 foram atingidos a tiro e os ferimentos dos restantes 13 foram originados durante o pânico da fuga. Frank James foi filmado a entrar na estação de metro envergado um colete refletor, típico dos operários de construção civil na cidade. Levava consigo uma mala com material pirotécnico que, segundo testemunhas, parte da qual explodiu momentos antes do homem começar a disparar.A identidade do suspeito foi revelada esta terça-feira pelas autoridades e depois disso tem sido feita uma verdadeira caça ao homem nas últimas 24 horas.Frank James está agora sub custódia da Polícia de Nova Iorque e está acusado de dez crimes de tentativa de homicídio. Segundo a polícia foram disparados pelo menos 33 tiros no ataque.Em atualização