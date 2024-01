Pelo menos dez pessoas morreram no sábado na sequência de um ataque israelita ao bairro Mazzeh, em Damasco. Entre as vítimas estão membros das forças sírias e cinco elementos da Guarda Revolucionária do Irão, incluindo dois altos responsáveis. “Mais uma vez, o regime sionista criminoso atacou a cidade de Damasco, a capital síria, e durante um ataque aéreo dos caças do regime invasor e ocupante, várias forças sírias e quatro conselheiros militares da República Islâmica do Irão foram martirizados”, refere a Guarda Revolucionária. O ataque com mísseis de precisão destruiu um edifício de quatro andares, onde decorria uma “reunião de dirigentes pró-Irão”, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O Irão diz que o ataque é “uma tentativa desesperada de espalhar instabilidade na região”. A autoria do bombardeamento ainda não foi reivindicada por Israel, que nas últimas semanas, tem sido acusado de ter levado a cabo operações contra alvos precisos na Síria e no Líbano. Também no sábado a base aérea dos EUA no Iraque foi alvo de múltiplos ataques. Um membro de segurança iraquiano ficou gravemente ferido e vários militares norte-americanos sofreram ferimentos ligeiros.





“guerra genocida”

O Hamas acusa Joe Biden de compactuar com “guerra genocida” e diz que o desejo de solução de dois Estados é uma “ilusão”.





O primeiro-ministro israelita confirmou no sábado que reiterou junto de Joe Biden que é contra a “soberania palestiniana” em Gaza.





Míssil antinavio





O Exército dos EUA destruiu um míssil antinavio dos houthis pronto a ser lançado, que tinha como alvo o Golfo de Aden.