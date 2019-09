Dez mulheres da mesma família diagnosticadas com cancro da mama. Todas venceram a doença e celebram vitória

O cancro da mama é para muitas mulheres uma doença muito temida. A preocupação e ansiedade estende-se à família perante uma doença muitas vezes fatal.Dez mulheres, todas da mesma família, viram o cancro da mama tornar-se algum comum na família. As dez - com idades compreendidas entre os 47 anos e os 81 - sofreram com a doença e todas conseguiram sobreviver.

"Todas lutámos contra o cancro juntas como uma família e compartilhámos as nossas experiências, o que realmente ajudou", disse Vanessa Haw, 55, que foi o oitavo membro da família a ser diagnosticado, em abril de 2015. "O fato de dez de nós termos passado por isso tem sido uma grande ajuda. Somos uma família próxima, por isso estivemos lá umas para as outras", acrescenta.



Irmãs, tias e cunhadas passaram pelo mesmo diagnóstico e acabaram por singrar. A luta desta família começou em 2002, quando Joyce Waite foi diagnosticada, e terminou em 2017, altura em que Jane Reeson recebeu o diagnóstico.



Agora a família vai celebrar a conquista conjunta com um calendário solidário cujos lucros reverterão para a instituição Breast Cancer Care.