Dia da Bastilha marcado por manifestações por toda a França

O Dia da Bastilha (14 de julho) está a ser marcado por várias manifestações por toda a França.



A polícia foi obrigada a lançar gás lacrimogéneo para disperasar alguns manifestantes, alguns deles sem máscara.







Os protestos surgem depois do anúncio do presidente francês, Emmanuel Macron, na passada segunda-feira, sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em profissionais de saúde, assim como a extensão do passe sanitário para a maioria dos locais públicos.