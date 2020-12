Dicas para ter sexo melhor e mais escaldante, segundo Harvard

A sua relação sexual já teve melhores dias? De acordo com um artigo divulgado na Harvard Health Publishing, da Universidade de Harvard, nos EUA, há algumas dicas para que possa voltar a ter momentos prazerosos e escaldantes.



"As transformações físicas pelas quais o corpo passa com a idade têm grande influência na sexualidade. A diminuição dos níveis hormonais e as alterações no funcionamento neurológico e circulatório podem levar a problemas sexuais", começa por explicar o artigo divulgado na publicação.

A publicação identifica, então, três passos que deve seguir para melhorar as suas relações sexuais.



O toque, as posições e os acessórios

"As técnicas de concentração sensorial que os terapeutas sexuais usam podem ajudá-lo a restabelecer a intimidade física sem se sentir pressionado. Muitos livros de auto-ajuda e vídeos educacionais oferecem variações desses exercícios", lê-se.



Os investigadores reforçam ser essencial a conversa entre parceiros e que é fundamental que diga ao seu parceiro de que forma gosta de ser tocado.



A este passo, seguem-se a mudança de posições que vão ajudar ao aumento da dinâmica entre o casal. "O desenvolvimento de um repertório de diferentes posições sexuais não apenas acrescenta interesse ao ato sexual, mas também pode ajudar a superar problemas. Por exemplo, o aumento da estimulação do ponto G que ocorre quando um homem entra em sua parceira por trás pode ajudar a mulher a atingir o orgasmo", lê-se.

Através da publicação, é-lhe sugerido também que apimente a relação através de brinquedos, como o vibrador, por exemplo. "O objeto deixa que, através do autoconhecimento, mostre também ao parceiro o que gosta".



A estes truques essenciais junta-se o relaxamento, essencial para que tudo corra bem.