Diretor da Xero Australia usa teste do copo de café em todas as entrevistas de emprego

O diretor de uma empresa de software de contabilidade, Xero Australia, revelou o teste simples que usa em todas as entrevistas de emprego para um novo cargo da empresa.

Trent Innes não contrata ninguém que falhe no teste do copo de café, pois acredita que mostra mais sobre a atitude do que qualquer outra pergunta que seja feita durante a entrevista.

Trent compartilhou o pequeno truque ao falar no podcast de negócios The Venture, com o empresário Lambros Photios.

"Eu vou sempre fazer uma caminhada até uma das nossas cozinhas e de alguma forma o entrevistado acabará sempre por vir embora com uma bebida", revelou o chefe da Xero.

"Depois regressamos à entrevista e uma das coisas que eu sempre procuro no final da entrevista é se a pessoa quer levar o copo vazio de volta para a cozinha", acrescentou.

"Uma pessoa pode desenvolver habilidades, pode ganhar conhecimento e experiência, mas no final tudo se resume a atitude. A atitude que tentamos encontrar está no conceito de levar o próprio copo de café", concluiu o diretor da empresa australiana.

A empresa teve início em 2006 e conta com mais de 1,8 milhões de subscritores pelo mundo inteiro.