Novo Mini Cooper elétrico é capaz de rebocar um avião de 150 toneladas

A marca de automóveis BMW vai lançar no mercado o primeiro modelo elétrico da marca MINI. Como promoção do novo veículo, foi usado um protótipo de pré-produção do futuro MINI Cooper SE para rebocar o avião de carga Boeing 777F, a maior aeronave bimotora do mundo.

A empresa de veículos BMW mostrou em vídeo o automóvel elétrico de pequenas dimensões a rebocar um veículo cem vezes mais pesado graças à potência do motor do novo protótipo.

O Boeing 777F da empresa alemã de aviação mundial, Lufthansa, foi puxado pelo MINI elétrico durante 45 segundos.



O MINI Cooper SE vai começar a ser produzido em setembro e deverá ser lançado até ao final do ano.



Este carro terá emissões de poluição de nível zero e a carroçaria será mais curta, de três portas, de forma a ter uma aparência mais desportiva.

A BMW ainda não revelou os detalhes técnicos do MINI elétrico, mas deverá ter um motor de 170 cv e baterias com 44,2 kWh, que equivale a 15 horas de carregamento numa tomada caseira.