Mais de 300 Boeing 737 Max podem ter peças com defeito

das slats fabricadas

Estes painéis móveis são uma parte integrante dos flaps - que constituem as asas do aparelho - e fornecem um impulso adicional durante as aterragens e descolagens.



Uma falha destas componentes pode então originar a queda do avião, alerta o regulador.

A Agência da Aviação Federal (FFA) dos EUA lançou este domingo um alerta com novos dados sobre o 737 MAX da Boeing que indicam que este modelo - dois aparelhos 737 Max envolvidos em dois acidentes fatais - pode apresentar peças com defeito.Segundo os reguladores, cerca de 300 destes aviões são problemáticos e a agência exigirá que esses aparelhos sejam revistos e as peças com defeito rapidamente substituídas.A agência indica que mais de 148por um fornecedor da Boeing estão afetadas, abrangendo aeronaves dos modelos 179 MAX e 133 NG em todo o mundo.Num comunicado divulgado após o anúncio da FAA, a Boeing afirma que não foi informada de nenhum problema relacionado com esse lote de peças, mas admite que identificou 20 aviões 737 Max com maior probabilidade de ter as peças defeituosas e vai ainda confirmar o estado destas componentes em 159 aparelhos.O 737 MAX, o jato mais vendido da Boeing, foi proibido em todo o mundo após um acidente fatal da Ethiopian Airlines. O desastre deu-se após um outro da Lion Air na Indonésia em outubro.Os dois acidentes juntos mataram 346 pessoas.