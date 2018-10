Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Divisões bloqueiam governo na Catalunha

ERC recusa manter voto delegado dos políticos detidos e deixa separatistas sem maioria.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:57

O separatismo catalão está numa encruzilhada causada por divisões internas. A Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) recusou continuar a desafiar a Justiça espanhola e negou apoio ao Juntos pela Catalunha (JuntsXCat), do presidente Quim Torra, na insistência em manter a delegação de voto para os deputados separatistas presos ou exilados. Este facto deixou o bloco separatista sem maioria parlamentar, o que pode precipitar a queda do governo e novas eleições.



A recusa de apoio da ERC deixou sem direito de voto os deputados do JuntsXCat Carles Puigdemont, exilado em Bruxelas, e os detidos Jordi Turull, Josep Rull e Jordi Sànchez, a que se soma Toni Comín, da ERC, também exilado. Estes cinco votos retiraram a maioria aos separatistas.



O que isso implica ficou claro terça-feira, no chumbo de três propostas. A primeira visava reiterar o direito da Catalunha à autodeterminação; a segunda reprovava o Rei Felipe VI; e uma terceira frisava a existência "de perseguição política" na Catalunha.



As medidas ficaram inviabilizadas porque as votações tiveram um empate a 65 votos entre separatistas e bloco opositor, formado por socialistas, Partido Popular, Cidadãos e Catalunha em Comum - Podemos. Acontece que este empate passa a ser norma, pois JuntsXCat e ERC, bloco do governo, somaram 66 deputados nas eleições de dezembro, num hemiciclo de 135 lugares.



Mas o fim da delegação de voto dos cinco separatistas reduz o número a 61. Neste cenário, nem o apoio continuado dos quatro deputados da CUP, formação separatista de extrema-esquerda que se distanciou do governo, bastaria para garantir os 68 votos da maioria absoluta.



PORMENORES

Apoio para a estabilidade

O grupo Catalunha em Comum - Podemos propôs ao presidente catalão um pacto para viabilizar o orçamento e manter a estabilidade do governo. Torra replicou que só aceita um acordo que implique avanços "no direito à autodeterminação".



Moção de censura

O PP, partido com somente 4 deputados no parlamento catalão, instou o Cidadãos, partido com a maior bancada no parlamento catalão, 36 deputados, a avançar uma moção de censura contra o governo de Quim Torra. Mas o partido de Albert Rivera recusou, alegando que a oposição não tem maioria absoluta.



Torra apela à unidade

O presidente catalão, Quim Torra, instou ontem a ERC "a recuperar o espírito de desobediência" do referendo separatista de outubro de 2017 pois, sublinhou, não se pode fazer frente ao estado espanhol sem "a unidade do independentismo".