Independentistas catalães continuam a desafiar Madrid

Quim Torra apela à mobilização popular pela República e exige referendo sobre autodeterminação.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O presidente do governo autonómico catalão, Quim Torra, anunciou esta terça-feira um novo ‘roteiro’ independentista para a região, insistindo no desafio ao governo de Madrid e apelando à mobilização popular para cumprir o mandato do referendo de outubro do ano passado, fazendo antever um novo "outono quente" na Catalunha.



"Ou liberdade ou liberdade", prometeu Torra num discurso que inaugurou o novo ano legislativo na Catalunha, e no qual traçou as metas do soberanismo para os próximos meses: "mobilização nas ruas, colocação das instituições ao serviço das políticas sociais e de progresso da República e máxima projeção internacional".



Ou seja, uma aposta na repetição da estratégia de confrontação que no ano passado levou o Estado a invocar o Artigo 155 da Constituição e a suspender a autonomia da Catalunha.



Reiterando que a soberania "vem do povo e não dos gabinetes", o líder catalão apelou a uma "mobilização popular continuada", a começar já nas celebrações do Dia Nacional da Catalunha, na próxima terça-feira, em que pediu aos apoiantes da independência para encherem a Diagonal de Barcelona, e que continuará até ao final do julgamento dos dirigentes separatistas presos, sobre o qual garantiu: "não posso nem vou aceitar outra sentença que não a absolvição total".



Torra apelou ainda ao diálogo com Madrid mas rejeitou a proposta do primeiro-ministro Pedro Sánchez para negociar e levar a referendo um novo Estatuto Autonómico para a Catalunha, afirmando que a única solução para a "grave crise política" é "um referendo vinculativo sobre a autodeterminação".



"Porque têm tanto medo das urnas? Se calhar, porque receiam que ganhemos", afirmou, acrescentando que "votar nunca pode ser um crime" e "a liberdade não pode ser perseguida".



PORMENORES

Cidadãos pede Artigo 155

O líder do Cidadãos, Albert Rivera, foi o primeiro a reagir ao novo desafio soberanista lançado por Quim Torra, apelando ao governo de Pedro Sánchez para "romper com os separatistas e voltar a aplicar o Artigo 155 antes que seja tarde".



Guardia Civil a postos

Numa medida preventiva, o comando da Guardia Civil cancelou ontem todas os pedidos de rotação e transferência de agentes para fora do território da Catalunha até, pelo menos, 15 de outubro, devido às "necessidades e exigências inerentes à garantia da ordem pública".