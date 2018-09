Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Torra diz que deve "obediência ao povo da Catalunha"

PM espanhol ameaça suspender de novo a autonomia catalã se a região mantiver desafio.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:50

O presidente do governo autónomo da Catalunha, Quim Torra, respondeu ontem ao primeiro-ministro espanhol que "deve obediência ao povo da Catalunha" e lembrou a Pedro Sánchez que este prometeu, ao chegar ao governo, "procurar uma solução política" para as pretensões separatistas catalãs.



A reação de Torra foi a resposta às declarações do dia anterior de Sánchez, que ameaçou reimpor o artigo 155 da Constituição, que suspende a autonomia catalã se Torra "voltar à unilateralidade, à quebra da legalidade e ao desacato".



Em causa está a tensão na Catalunha por causa da campanha dos laços amarelos, que simbolizam os líderes separatistas detidos. Os laços são colocados com a proteção do Executivo catalão, que autorizou a polícia a identificar e deter quem retirar os laços de praças, ruas e parques de toda a Catalunha.



Sánchez instou Torra a baixar a tensão e a "representar a maioria dos catalães que querem acabar com esta crise de convivência que dura há anos". Torra respondeu: "Pensava que íamos procurar uma solução política [...]. Pela nossa parte sempre estaremos na via da obediência ao povo da Catalunha, ao diálogo, à convivência e à não violência".



Colau pede que laços não inundem espaços públicos

A presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau, pediu para que a campanha dos laços amarelos, símbolos separatistas, "não ocupem de forma maciça" os espaços públicos catalães. Considerou, apesar disso, que retirar os laços, como têm feito muitos defensores da unidade com Espanha, "é um ato de agressão". Colau pediu "bom senso a todos" para evitar uma "guerra de símbolos".