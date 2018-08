Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Albert Rivera retira laços polémicos em Barcelona

Partido Cidadãos critica ataque contra a liberdade de expressão.

Por F.J.G. | 10:13

O presidente do Cidadãos, Albert Rivera, e a líder catalã do partido, Inés Arrimadas, entraram na querela dos laços amarelos que inundam espaços públicos na Catalunha e participaram esta quarta-feira em Alella, Barcelona, numa retirada dos símbolos de apoio aos separatistas detidos.



Rivera frisou que as autoridades não podem favorecer posições ideológicas e é isso que fazem ao prender quem retira os laços.



Dessa forma tratam símbolos pró-separatistas como propriedade pública, pondo em causa a liberdade de expressão dos que querem a unidade com Espanha.



Numa ação paralela à do Cidadãos, cerca de 80 ativistas pró-Espanha mascarados retiraram laços em Girona, levando a polícia a atuar.



A presença de Rivera na Catalunha coincidiu com a libertação, após acusação, do homem que agrediu brutalmente uma imigrante russa em Barcelona por ter atirado laços amarelos para o lixo.