Divisões na ONU adiam extensão da ajuda humanitária a zona rebelde da Síria

O Conselho de Segurança da ONU adiou a votação de uma resolução para manter a entrega de ajuda humanitária da Turquia às zonas rebeldes do noroeste da Síria, devido à falta de acordo com a Rússia.

A votação, inicialmente marcada para o início da sessão de quinta-feira, foi adiada várias vezes enquanto os quinze membros do Conselho de Segurança tentavam chegar a um compromisso.

No final da tarde, os países decidiram adiar a votação e continuar esta sexta-feira a negociar para chegar a um consenso antes do mecanismo que permite o envio da ajuda expire, no domingo.