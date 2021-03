Doença mental misteriosa está a assustar médicos no Canadá

Médicos canadianos descobriram um distúrbio mental, após o aparecimento de uma série de casos em pacientes. A doença era até agora desconhecida e os especialistas ainda não conseguiram encontrar as causas para este problema, que surgiu em New Brunswick, na região Este do Canadá. Os médicos escreveram no comunicado: "Estamos a colaborar com diferentes especialistas nacionais, mas ainda não foi identificada nenhuma causa clara para o problema."

Existem vários sintomas associados ao distúrbio, como a perda de memória, problemas de visão, alucinações e atrofia muscular. Um dos médicos responsáveis pelo estudo, Alier Marrero, revelou que os pacientes se queixam de dores fortes, espasmos e mudanças de comportamento (que poderiam ser associados a ansiedade ou depressão).

Contudo, ao longo de 18 a 36 meses, os doentes começaram a mostrar dificuldades cognitivas, perda de massa muscular, excesso de saliva e mordidas contantes. Além disso, várias pessoas sofrem de alucinações, incluindo a sensação de insetos a rastejar na pele.

A investigação foi divulgada na semana passada e a agência de saúde pública daquela província pediu aos médicos para estarem atentos a sintomas semelhantes à doença de Creutzfeldt-Jakob, uma perturbação cerebral rara e fatal, causada por proteínas mal formadas, conhecidas por príons.

Um grupo de investigadores está agora empenhado para determinar a doença misteriosa e perceber se se trata de uma síndrome neurológica ou de um conjunto de doenças conhecidas e tratáveis.