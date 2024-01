Doente idosa morre de enfarte durante incêndio em hospital de São Paulo

Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira no Hospital São Luiz Morumbi, no elegante bairro do Morumbi, na zona sul da cidade brasileira de São Paulo, terminou com a morte de uma doente idosa que estava hospitalizada. Outros 47 doentes internados naquele hospital tiveram de ser transferidos para outros estabelecimentos de saúde.

A idosa, de 94 anos, sofreu um enfarte logo após o início do sinistro, provavelmente em decorrência do medo e do stress ao perceber o fogo. Pelo menos duas UTIs, Unidades de Tratamento Intensivo, tiveram de ser esvaziadas devido à densa camada de fumo que tomou conta daquela área.

Com a chegada dos Bombeiros, o incêndio foi rapidamente controlado e depois extinto, sem o registo de outras vítimas graves a não ser a idosa falecida. Enquanto isso, no entanto, dezenas de doentes que estavam hospitalizados no São Luiz aglomeraram-se no passeio em frente, pessoas de todas as idades e até pais com crianças ao colo, todos muito assustados, até que uns puderam voltar para os quartos e outros foram transferidos para outros hospitais.

Aparentemente, o incêndio foi provocado por uma avaria num equipamento electrónico. Com a avaria, eclodiram chamas e logo em seguida o fumo tomou conta de algumas áreas do hospital, forçando o desencadear dos protocolos de remoção e segurança de doentes e funcionários.