Incêndio causa pânico em hospital no sul do Brasil e obriga à retirada de doentes

Um incêndio que deflagrou na noite de segunda-feira no Hospital Independência, na cidade de Porto Alegre, capital do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, provocou cenas de pânico entre doentes internados, funcionários e moradores das proximidades, mas terminou sem vítimas graves. Os dois edifícios do complexo do hospital, no bairro de Agronomia, tiveram de ser evacuados às pressas.

O fogo aconteceu no edifício anexo ao principal, onde ficam parte das enfermarias, por causas ainda não completamente esclarecidas, iniciando-se no andar mais elevado e enchendo rapidamente toda a área de fumo denso. Desse edifício 58 pessoas hospitalizadas tiveram de ser retiradas da forma possível, e as macas e camas com os doentes internados foram enfileiradas no passeio em frente, sob a supervisão de médicos e enfermeiros.

No edifício principal, que não foi atingido pelas chamas mas ficou cheio de fumo, cinco pessoas internadas em estado grave no CTI, Centro de Tratamento Intensivo, não puderam ser retiradas por estarem entubadas, mas receberam cuidados especiais para minimizar os efeitos da situação. Quando os bombeiros finalmente conseguiram controlar as chamas, os doentes internados voltaram em parte para alas do hospital menos afetadas, e os restantes foram transferidos para outros hospitais da cidade.