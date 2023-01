Um aparatoso dispositivo de socorro, com 87 bombeiros do Regimento de Sapadores de Lisboa e várias patrulhas da PSP e Polícia Municipal, foi mobilizado para responder ao alerta do porteiro do prédio 108 da Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, dado pelas 02h15 desta quinta-feira. Os operacionais enfrentaram aí um incêndio que, segundo fonte policial, começou no quadro elétrico dos elevadores no rés do chão e criou uma nuvem de fumo que se propagou pelas condutas aos 10 andares do edifício.









