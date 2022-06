Incêndio em hospital no Rio de Janeiro obriga à retirada de doentes

Um incêndio que deflagrou esta quarta-feira de manhã no Hospital São Lucas, no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, Brasil, provocou pânico entre pessoas internadas, visitantes e funcionários.



De acordo com as primeiras informações avançadas pelos bombeiros, os doentes tiveram de ser retirados à pressa e de forma improvisada quando o incêndio começou a alastrar pelo hospital. Médicos, enfermeiros e outros profissionais que estavam no hospital carregaram os doentes internados como puderam e deixaram-nos na calçada, em cadeiras de rodas e até em cadeiras de escritório, sendo cuidados como era possível enquanto os bombeiros combatiam o sinistro.

O fogo começou no gerador do hospital pouco depois das 9h15 locais (13h15 em Lisboa) e rapidamente se espalhou por diversas áreas da unidade de saúde. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas.



Às 11h locais (15h em Lisboa), os bombeiros de vários quartéis do Rio de Janeiro continuavam as operações no local, e as ruas ao redor do local ficaram interditas para facilitar a atuação das equipas de socorro.