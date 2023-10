Um foco de incêndio no piso 11 do Hospital de Guimarães, na tarde desta segunda-feira, obrigou à evacuação dessa andar.



Onze bombeiros apoiados por três viaturas estão no local.

O incêndio teve inicio num aparelho de ar condicionado. O fogo foi rapidamente extinto tendo o fumo atingido os pisos 10 e 11 o que obrigou a sua evacuação. Neste momento os bombeiros encontram-se no local a fazer a ventilação do espaço. Só depois os doentes vão voltar aos seus quartos.

O alerta chegou às autoridades às 18h36.