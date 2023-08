Um pequeno foco de incêndio em cartões de um pilar no interior do Shopping Cidade do Porto obrigou à evacuação daquele espaço comercial. O alerta foi dado pelas 13h30 e o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto foi acionado para o local.



À chegada, como medida preventiva, enquanto os operacionais investigavam o local do foco de incêndio, o shopping foi evacuado, mas segundo o Comandante dos Sapadores, Carlos Marques, a situação foi rapidamente resolvida e bombeiros precederam à ventilação do local.