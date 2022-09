Um incêndio deflagrou esta sexta-feira numa zona florestal de difícil acesso, no Fundão, em Castelo Branco. No combate às chamas estão 61 operacionais.O alerta foi dado às 17h29 desta sexta-feira.O fogo não deflagrou em zona remota, longe das habitações e não há, por isso, registo de feridos.O incêndio encontra-se agora em fase de resolução.No local estão 61 operacionais, entre bombeiros do Fundão, Covilhã, Castelo Branco e Oleiros, apoiados por 17 veículos.A GNR também esteve no local.