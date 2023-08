Um incêndio deflagrou, esta tarde de segunda-feira, numa zona de mato em Santo Tirso, no Porto. No local estão 102 bombeiros apoiados por 30 viaturas e três meios aéreos.O alerta foi dado às 12h35.Segundo o Comandante dos Bombeiros Tirsences, Vítor Pinto, o fogo chegou a progredir no sentido de várias habitações, mas não foi necessária a evacuaçao de casas. Não há registo de feridos.Em atualização