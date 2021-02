Doentes Covid amarrados a macas por falta de sedativo usado para intubação no estado brasileiro do Amazonas

Depois da polémica com as ‘falsas vacinas’ da Covid-19 no Brasil, em que os enfermeiros fingiam injeção de líquido em idosos, há uma nova polémica no tratamento de doentes, desta vez num hospital público em Parintins, no estado brasileiro do Amazonas.Vídeos divulgados pelo Jornal Nacional, da Globo, e cuja autenticidade já foi confirmada pela Defensoria Pública brasileira, mostra pacientes Covid intubados amarrados às macas. O motivo: falta de sedação para a intubação.Estes pacientes, avança o jornal brasileiro Globo, estão inconscientes, intubados e em estado considerado grave. Estiveram amarrados, com nós improvisados com gaze, durante este fim de semana.A Defensoria Pública já se encontra a investigar o estado em que estes doentes se encontram.Ao Globo, a presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira revelou que, perante as circunstâncias de falta de sedação, amarrar os doentes não está errado uma vez que estes, ao passar o efeito da sedação inicial, podem tirar o tubo e isso pode levar a uma paragem cardiorrespiratória."É desumano a gente pensar em uma pessoa que vai ser mantida em uma ventilação mecânica, em uma ventilação artificial, sem estar sob analgesia e uma boa sedação. Porque ela vai sentir desconforto, ela vai sentir ansiedade, ela vai sentir medo. E tudo isso vai levar a consequências muito graves mesmo que não na hora, no futuro. Pode levar a várias consequências traumáticas para essa pessoa", explica Suzana Lobo, presidente da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, citada pelo jornal Globo.