Doentes obrigados a receber oxigénio à porta de hospital devido a elevada afluência

Giuseppe Fiorentino está na linha da frente da luta contra a Covid-19 desde março. Assume que "nada mudou" no que toca à assistência hospitalar face à primeira onda em março e garante que o pânico é o principal factor a levar dezenas de pessoas ao hospital quando este já se encontra saturado.

"O efeito mediático é terrível. E, paradoxalmente, quem assiste a esta situação na televisão entra em pânico ainda mais e corre para o hospital. Pelo menos 20 ou até 30 pessoas que chegam diariamente ao pronto-socorro são encaminhadas para casa após serem acompanhadas. Isso significa que não precisam de internamento", explica o pneumologista.



Confrontado com a questão de haver doentes a receber oxigénio no carro, Giuseppe afirma que isso significa que os médicos não podem ver todos os doentes ao mesmo tempo. O médico garante ainda que "o que parecem ser filas intermináveis são, na verdade, filas normais".



"O espaço em frente ao pronto-socorro do hospital de Cotugno é estreito, os carros que se veem não são muitos. Mas, em qualquer caso, a triagem é feita para todos de fora [do hospital] e depois são feitas as avaliações", esclarece.



Fiorentino explica ainda que tem sido administrado oxigénio nos carros dos doentes em vez destes serem admitidos no hospital porque se tratam de casos moderados, sem necessidade de ocupar uma cama.



"Muitas vezes o paciente que se dirige ao hospital apresenta sintomas moderados. Em casa sente-se abandonado e sobretudo sozinho, e entra em pânico. Fica com a sensação de falta de ar, que é mais uma condição mental do que física. Se a assistência territorial funcionasse melhor, não teríamos essa afluência. E repito, a afluência gera medo que se transforma em pânico", conclui ainda o pneumologista.



Giuseppe alerta ainda para a gripe que deverá agravar toda a situação: "Este é o verdadeiro problema das próximas semanas, os sintomas são muito semelhantes, exceto pela falta de olfato e paladar que nos direciona para a patologia de Covid. A terapia de abordagem inicial é, entretanto, a mesma".