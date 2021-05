Dois alpinistas morrem de exaustão no Monte Evereste

Um alpinista suíço e um americano morreram no Monte Evereste, revelaram funcionários da empresa de escalada na quinta-feira.Abdul Waraich, 41 anos, da Suíça e o americano Puwei Liu, 55 anos, morreram de exaustão enquanto desciam as encostas da montanha de 8.848,86 metros esta quarta-feira, disse Thaneshwar Guragai, gerente da empresa Seven Summit Treks que fornecia apoio aos alpinistas.Waraich, que estava a descer depois de ter chegado ao topo, morreu perto do cume sul, segundo Chhang Dawa Sherpa, outro funcionário da empresa.Liu não conseguiu chegar ao cume do Everest e morreu na descida perto de um campo de 7.900 metros após sofrer cegueira da neve e exaustãoO Everest foi escalado por mais de 6 mil alpinistas desde que foi conquistado por Edmund Hillary e Sherpa Tenzing Norgay em 1953. Pelo menos 311 pessoas morreram nas suas encostas.