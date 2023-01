Dois feridos em tiroteio em Jerusalém

Duas pessoas ficaram feridas este sábado na sequência de um tiroteio na Cidade Velha de Jerusalém, referiu um porta-voz da polícia à Rádio do Exército de Israel.De acordo com a polícia citada pela Reuters, o atacante "foi neutralizado".O tiroteio que a polícia descreve como "ataque terrorista" acontece um dia depois de um homem palestiniano ter matado a tiro sete pessoas e ferido outras 10 numa sinagoga, no bairro de Neve Yaakov. Este sábado, a polícia anunciou que 42 foram detidas para interrogatório, sendo algumas delas membros da família do atacante.